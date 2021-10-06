У Миколаєві мікроавтобус протаранив легковик і врізався в дерево: постраждали люди

На вулиці Потьомкінській у Миколаєві 6 жовтня сталася ДТП за участю мікроавтобуса Volkswagen та легковиків Volkswagen і Nissan. У результаті аварії постраждали двоє людей.

Видання з посиланням на інформацію від поліцейських пише, що інцидент стався на перетині вулиць Потьомкінської та Малої Морської.

Читайте також На Прикарпатті водійка збила чоловіка та залишила його помирати на дорозі

Аварія в Миколаєві за участю кількох авто

Мікроавтобус Volkswagen рухався по Малій Морській зі сторони проспекту, і, як пояснив водій, біля перетину з Потьомкінською вулицею перед ним різко виїхав інший автомобіль.

Водій мікроавтобуса намагався уникнути зіткнення та у результаті врізався в Volkswagen Passat, що їхав у напрямку Садової.

Від удару легковик відкинуло на припаркований Nissan, а мікроавтобус врізався в дерево.

Є постраждалі в ДТП

У результаті аварії постраждали водій і пасажир автомобіля Volkswagen. Їх з місця аварії карета швидкої медичної допомоги відвезла у лікарню.

На місці інциденту працюють співробітники поліції, вони з'ясовують всі обставини.

наприкінці вересня у Миколаївській області в моторошну аварію потрапили мікроавтобус і 2 вантажівки . Це сталося поблизу села Широке. Тоді загинули 4 людини, ще 7 – опинилися у лікарні.

У Миколаєві мікроавтобус протаранив легковик: Фото "Преступности.НЕТ"