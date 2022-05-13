У Миколаєві нарешті з’явилась питна вода: беруть із річки та свердловин

Внаслідок російського обстрілу у квітні, в Миколаєві пошкодилося єдине джерело постачання води. Тож одним із найважливіших питань останніх тижнів стало відновлення водопостачання в районах міста.

Про це 13 травня розповів заступник керівника Офісу Президента України Кирил Тимошенко, який перебуває у місті із робочим візитом за дорученням Володимира Зеленського.

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У Миколаєві відновили водопостачання

Російський обстріл у квітні вивів з ладу єдине джерело постачання води в місто. Спершу з'явилися дані, що відремонтувати водопровід наразі неможливо, оскільки частина лінії магістрального водогону Дніпро-Миколаїв проходить тимчасово окупованими територіями Херсонської області. Через це українська влада використала альтернативні рішення.



У Миколаєві відновили водопостачання / Фото телеграм Кирила Тимошенка

Насамперед Кабмін за сприяння Офісу Президента надав Миколаєву 56 мільйонів гривень на відновлення водопостачання. До того ж – забезпечено водозабір із річки Південний Буг та Артезіанської свердловини. 14 свердловин вже забезпечують водою військові частини та лікарні. Сьогодні вода почала поставлятися і в житлові будинки.

Якщо до повномасштабного вторгнення Росії місто отримувало 75 – 80 тисяч кубометрів води на добу, то зараз – 60 тисяч, і ситуація постійно покращується,

– додав Тимошенко.

У Миколаєві нарешті з’явилась питна вода: дивіться відео

Заступник керівника Офісу Президента України розповів, що воду додатково очищують. За його словами, вода прекрасна на смак.

Скуштував у Миколаєві воду, яку місцеві вимушено набирають на вулицях, бо водогін розбомбили росіяни. На смак як чистий героїзм та неминуча перемога,

– йдеться у його зверненні.

Питну воду можна вільно набрати на вулиці, також фасовану привозять до міста з інших областей – її наразі вдосталь.



Кабмін надав Миколаєву 56 мільйонів гривень на відновлення водопостачання / телеграм Кирила Тимошенка



Кабмін надав Миколаєву 56 мільйонів гривень на відновлення водопостачання / телеграм Кирила Тимошенка

Ситуація на Миколаївському напрямку: коротко

Як повідомили в ОК "південь", на Миколаївському напрямку продовжуються серійні обстріли реактивними системами залпового вогню як наших позицій, так і промислової зони Миколаєва. Ворог продовжує руйнувати інфраструктуру та психологічно тиснути на мирне населення.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнко, якщо росіяни вийдуть на адміністративні кордони Херсонщини, їхньому наступною ціллю стане Миколаїв. Однак для цього їм необхідні додаткові сили.

Станом на ранок 13 травня в лікарнях Миколаївщини перебувають 165 людей, які постраждали від обстрілів.

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