У Миколаєві окупанти влучили в кабінет Кіма у будівлі ОВА
29 березня 2022 , 10:44Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кіма
Росіяни під час обстрілів Миколаєва влучили у будівлю ОВА. Зокрема, у кабінет Віталія Кіма.
Будівлю окупанти розвалили. Про це розповів сам глава Миколаївської ОВА.
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У кабінет влучили мені, наволочі. Весь запас айкосів втрачений,
– зауважив Кім.
Як летіла ракета / Фото Віталія Кіма
Чи є жертви
Віталій Кім констатував, що більшість людей дивом урятувалося. Це від 50 до 100 осіб. Під завалами ще шукають 8 цивільних та 3 військових.
Зруйнована будівля ОДА / Фото Віталія Кіма
Дивіться відеозвернення Віталія Кіма: