У Миколаєві перебої на лініях "101" та "112": ДСНС надала додаткові номери
Джерело:ДСНС Миколаївської області
Вороги цієї ночі потужно обстріляли Миколаїв, пошкоджено багато житлових будинків. Окрім того, в місті тимчасові перебої на спеціальних лініях "101" та "112”"
Тому в ДСНС МИколаївської області дали тимчасові номери, куди можна звертатися за допомогою.
До теми Миколаїв у вогні: відео наслідків обстрілів міста із систем залпового вогню
Для інформування підрозділів про пожежі та надзвичайних ситуацій використовуйте наступні номери телефонів:
м. Миколаїв:
- 3 ДПРЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338
- 4 ДПРЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395
- 5 ДПРЧ: (0512) 49-06-10; 0639792417
Інші райони на Миколаївщині:
- - Арбузинка (6 ДПРЧ): 0683177473
- - Баштанка (7 ДПРЧ): 0979708072
- - Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483
- - Березнегувате (9 ДПРЧ): 0961373882
- Братське (10 ДПРЧ): 0987700151
- Веселинове (11 ДПРЧ): 0683186914
- Вознесенськ (12 ДПРЧ): 0958067655
- Врадіївка (13 ДПРЧ): 0982248717
- Доманівка (14 ДПРЧ): 0957034145
- Єланець (15 ДПРЧ): 0978809530
- Воскресенськ (16 ДПРЧ):0639792730
- Казанка (17 ДПРЧ): 0681535133
- Криве Озеро (18 ДПРЧ): 0983331485
- Весняне (19 ДПРЧ) 0932246142:
- Новий Буг (20 ДПРЧ): 0639793469
- Нова Одеса (21 ДПРЧ): 0679666642
- Очаків (22 ДПРЧ): 0639792605
- Первомайськ (23 ДПРЧ): 0680558423
- Снігурівка (24 ДПРЧ): 0975223749
- Южноукраїнськ (25 ДПРЧ): 0934261697
Додамо, що вранці 7 березня (близько 5:15) по Миколаєву було здійснено масований обстріл житлових масивів зі "Смерчів". Внаслідок обстрілів виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості. Наразі у ДСНС не говорять, чи були жертви або постраждалі внаслідок обстрілів окупантів.
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