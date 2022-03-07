У Миколаєві перебої на лініях "101" та "112": ДСНС надала додаткові номери

7 березня 2022 , 08:20
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Джерело:

ДСНС Миколаївської області

Вороги цієї ночі потужно обстріляли Миколаїв, пошкоджено багато житлових будинків. Окрім того, в місті тимчасові перебої на спеціальних лініях "101" та "112”"

Тому в ДСНС МИколаївської області дали тимчасові номери, куди можна звертатися за допомогою.

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Для інформування підрозділів про пожежі та надзвичайних ситуацій використовуйте наступні номери телефонів:

м. Миколаїв:

  • 3 ДПРЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338
  • 4 ДПРЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395
  • 5 ДПРЧ: (0512) 49-06-10; 0639792417

Інші райони на Миколаївщині:

  • - Арбузинка (6 ДПРЧ): 0683177473
  • - Баштанка (7 ДПРЧ): 0979708072
  • - Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483
  • - Березнегувате (9 ДПРЧ): 0961373882
  • Братське (10 ДПРЧ): 0987700151
  • Веселинове (11 ДПРЧ): 0683186914
  • Вознесенськ (12 ДПРЧ): 0958067655
  • Врадіївка (13 ДПРЧ): 0982248717
  • Доманівка (14 ДПРЧ): 0957034145
  • Єланець (15 ДПРЧ): 0978809530
  • Воскресенськ (16 ДПРЧ):0639792730
  • Казанка (17 ДПРЧ): 0681535133
  • Криве Озеро (18 ДПРЧ): 0983331485
  • Весняне (19 ДПРЧ) 0932246142:
  • Новий Буг (20 ДПРЧ): 0639793469
  • Нова Одеса (21 ДПРЧ): 0679666642
  • Очаків (22 ДПРЧ): 0639792605
  • Первомайськ (23 ДПРЧ): 0680558423
  • Снігурівка (24 ДПРЧ): 0975223749
  • Южноукраїнськ (25 ДПРЧ): 0934261697

Додамо, що вранці 7 березня (близько 5:15) по Миколаєву було здійснено масований обстріл житлових масивів зі "Смерчів". Внаслідок обстрілів виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості. Наразі у ДСНС не говорять, чи були жертви або постраждалі внаслідок обстрілів окупантів.

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Автор: Марія Бондар