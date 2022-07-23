У Миколаєві під час повітряної тривоги чули звуки вибухів

У Миколаєві пролунав сигнал про повітряну небезпеку. Мешканці чули вибухи в місті.

Миколаїв часто потерпає від обстрілів ворога. Це зумовлено тим, що він розташований недалеко від фронту, інформує 24 канал.

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Над містом здійнявся дим

Мешканці Миколаєва повідомляють, що в небі над одним з районів міста здійнявся дим.

Міський голова Олександр Сєнкевич оголосив повітряну тривогу о 17:51. О 18:33 повітряна небезпека була досі, по всій області – тривога.

Також повітряна небезпека в цей час оголошена в сусідніх до Миколаївської, Кіровоградській та Одеській областях. Під загрозою ракетних обстрілів ще Харківщина та Луганщина.

Атаки на Миколаїв

Удар по місту був лише зранку 23 липня. Російські окупанти влучили в один з продовольчих складів у Миколаєві. Суха трава, в яку прилетіла ворожа ракета, після цього загорілась. Рятувальникам вдалось ліквідувати пожежі, які виникли.

Миколаїв ракетами також атакували в ніч проти 21 липня. Їхній удар повністю зруйнував склад, утворились величезні вирви. По місту випустили сім ракет С-300. Вони влучили в об'єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення.

А зранку 12 липня росіяни взагалі обстріляли місто масовано. Влучили в два медичні заклади та житлові будинки. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що внаслідок обстрілів 4 людей поранено. Жертв не було.

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