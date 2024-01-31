У Миколаєві під час тривоги пролунав вибух: працювала ППО

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по Україні. Увечері 31 січня у Миколаєві пролунав вибух.

Людей просять негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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Що відомо про вибух у Миколаєві

Близько 16:40 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що фіксують активність ворожої тактичної авіації. Зокрема, на Сході. Людей попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження. О 16:56 заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня.

Тим часом вже о 16:59 повідомили про вибух у Миколаєві. Згодом мер міста Олександр Сєнкевич заявив, що працювала ППО.

Росіяни можуть готуватися до масованої ракетної атаки

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по Україні. Ворог атакує Україну ракетами та "Шахедами". Станом на кінець січня 2024 року загарбники можуть готуватися до нової масованої ракетної атаки. Українцям розповіли деталі.

Наталія Гуменюк – начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня – наголосила, що у ніч на 30 січня ворог скоїв масовану атаку дронами.

Окупанти промацують систему ППО, заміряють її потужності за допомогою дешевших засобів. Вочевидь, готують масовану ракетну атаку,

– мовила Гуменюк.

Українців просять оперативно реагувати на сповіщення про тривогу й ходити в укриття цивільного захисту.