У Миколаєві після тривоги пролунали вибухи: не виходьте з укриттів

Місцеві жителі заявили, що у Миколаєві пролунали вибухи. Їх люди почули після оголошення повітряної тривоги.

Відповідну інформацію про вибухи повідомили орієнтовно о 02:04 27 липня. Перед цим на Миколаївщині та майже по всій Україні тривоги лунали орієнтовно з 23 по 23:30 26 липня.

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У Миколаєві під час тривоги пролунали вибухи

Варто відзначити, що повітряна тривога на Миколаївщині пролунала о 2 годині 27 липня.

В Миколаєві вибухи,

– мовиться у повідомленні.

Станом на 02:24 27 липня місцева влада ніяк не коментувала вибухи. Також не відомі їхні наслідки.

Коротко про вибухи на Миколаївщині

російські окупанти чи не щодня гатять по Миколаївщині, намагаючись знищити цивільні об'єкти та вбити мирних людей.

Вибухи в місті пролунали вдосвіта 26 липня. Згодом стало відомо, що росіяни влучили в порт, а також в авторинок. Відомо, що били окупанти з тимчасово окупованої Херсонщини ЗРК С-300. Дані про ушкодження та постраждалих уточнювались.

26 липня журналіст із Миколаєва Олександр Матюшенко повідомив, що ворог випустив по Миколаєву орієнтовно 18 ракет. Відомо, що вороги вдарили у котельню, яка зазнала руйнувань. На щастя, ніхто не загинув.

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