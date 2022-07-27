У Миколаєві після тривоги пролунали вибухи: не виходьте з укриттів

27 липня 2022 , 02:08
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Джерело:

Суспільне

Місцеві жителі заявили, що у Миколаєві пролунали вибухи. Їх люди почули після оголошення повітряної тривоги.

Відповідну інформацію про вибухи повідомили орієнтовно о 02:04 27 липня. Перед цим на Миколаївщині та майже по всій Україні тривоги лунали орієнтовно з 23 по 23:30 26 липня. 

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У Миколаєві під час тривоги пролунали вибухи 

Варто відзначити, що повітряна тривога на Миколаївщині пролунала о 2 годині 27 липня. 

В Миколаєві вибухи,
– мовиться у повідомленні.  

Станом на 02:24 27 липня місцева влада ніяк не коментувала вибухи. Також не відомі їхні наслідки. 

Коротко про вибухи на Миколаївщині

  • російські окупанти чи не щодня гатять по Миколаївщині, намагаючись знищити цивільні об'єкти та вбити мирних людей. 
  • Вибухи в місті пролунали вдосвіта 26 липня. Згодом стало відомо, що росіяни влучили в порт, а також в авторинок. Відомо, що били окупанти з тимчасово окупованої Херсонщини ЗРК С-300. Дані про ушкодження та постраждалих уточнювались.
  • 26 липня  журналіст із Миколаєва Олександр Матюшенко повідомив, що ворог випустив по Миколаєву орієнтовно 18 ракет. Відомо, що вороги вдарили у котельню, яка зазнала руйнувань. На щастя, ніхто не загинув. 

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Автор: Діана Квасневська