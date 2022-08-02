У Миколаєві повторні вибухи касетних снарядів: не підходьте до вікон
Джерело:телеграм Олександра Сєнкевича
У Миколаєві ввечері 2 серпня знову почали лунати вибухи. Місцевих жителів закликають перебувати у безпеці.
Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Перші звуки вибухів у місті пролунали майже одразу після оголошення повітряної тривоги.
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росіяни знову обстрілюють Миколаїв
О 22:57 в Миколаєві втретє за вечір почали лунати сирени. Через загрозу чергового ракетного обстрілу оголосили повітряну тривогу.
Згодом міський голова повідомив, що в Миколаєві знову лунають вибухи.
Подачу світла відновили. Наразі у місті знову чути вибухи, у тому числі касетних снарядів,
– зазначив Сєнкевич.
Він закликав місцевих жителів не наражати себе на небезпеку та не підходити до вікон. Адже станом на 23:23 повітряна тривога в області досі триває.
Зауважте, що під час попередньої повітряної тривоги, яку оголосили о 21:03, окупанти також обстрілювали Миколаїв. За словами мера, після низки потужних вибухів в одному з районів міста почалась пожежа. Також внаслідок ворожої атаки виникли перебої зі світлом.Зверніть увагу! Під час повітряної тривоги важливо не публікувати фото чи відео з місць обстрілів. Також не варто розголошувати адреси влучань російських снарядів та ракет. Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає коригувати вогонь окупантам, які часто свідомо б'ють саме по житлових районах.
Коротко про попередній обстріл Миколаєва
- Вночі 2 серпня росіяни вкотре обстріляли Миколаїв. Вони били по місту як снарядами РСЗВ "Смерч", так і ракетами С-300, які розраховані на збиття цілей у небі.
- Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали гуртожиток одного з вишів міста, в якому перебував охоронець, та житлові будинки.
- Окрім цього, влучання ворожих боєприпасів та їхніх уламків спричинило пожежу в одному з місцевих магазинів.
- Пізніше Кім оприлюднив відео ворожого обстрілу. Він зауважив, що окупанти цілеспрямовано били по одному і тому ж об'єкту. Це помітно неозброєним оком, адже російські снаряди влучали практично в одне і те ж місце.
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