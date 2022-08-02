У Миколаєві повторні вибухи касетних снарядів: не підходьте до вікон

У Миколаєві ввечері 2 серпня знову почали лунати вибухи. Місцевих жителів закликають перебувати у безпеці.

Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Перші звуки вибухів у місті пролунали майже одразу після оголошення повітряної тривоги.

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росіяни знову обстрілюють Миколаїв

О 22:57 в Миколаєві втретє за вечір почали лунати сирени. Через загрозу чергового ракетного обстрілу оголосили повітряну тривогу.

Згодом міський голова повідомив, що в Миколаєві знову лунають вибухи.

Подачу світла відновили. Наразі у місті знову чути вибухи, у тому числі касетних снарядів,

– зазначив Сєнкевич.

Він закликав місцевих жителів не наражати себе на небезпеку та не підходити до вікон. Адже станом на 23:23 повітряна тривога в області досі триває.

Зауважте, що під час попередньої повітряної тривоги, яку оголосили о 21:03, окупанти також обстрілювали Миколаїв. За словами мера, після низки потужних вибухів в одному з районів міста почалась пожежа. Також внаслідок ворожої атаки виникли перебої зі світлом.

Коротко про попередній обстріл Миколаєва

Вночі 2 серпня росіяни вкотре обстріляли Миколаїв. Вони били по місту як снарядами РСЗВ "Смерч", так і ракетами С-300, які розраховані на збиття цілей у небі.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали гуртожиток одного з вишів міста, в якому перебував охоронець, та житлові будинки.

Окрім цього, влучання ворожих боєприпасів та їхніх уламків спричинило пожежу в одному з місцевих магазинів.

Пізніше Кім оприлюднив відео ворожого обстрілу. Він зауважив, що окупанти цілеспрямовано били по одному і тому ж об'єкту. Це помітно неозброєним оком, адже російські снаряди влучали практично в одне і те ж місце.

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Під час повітряної тривоги важливо не публікувати фото чи відео з місць обстрілів. Також не варто розголошувати адреси влучань російських снарядів та ракет. Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає коригувати вогонь окупантам, які часто свідомо б'ють саме по житлових районах.