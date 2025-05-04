У Миколаєві прогриміли вибухи

Вранці 4 травня у Миколаєві пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи у Миколаєві 04.05.2025

Вибухи у Миколаєві прогриміли близько 11:34. Зауважимо, що за кілька хвилин до цього, об 11:27, в області оголосили тривогу.

Додамо, об 11:28 Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з півдня.

Станом на 11:45 офіційних коментарів місцевої влади що вибухів у Миколаєві ще не було. Повітряна тривога триває. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й до відбою тривоги перебувати в укритті.

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