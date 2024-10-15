У Миколаєві прогримів вибух

Російські загарбники вкотре тероризують міста України та її жителів. Так, в Миколаєві зранку 15 жовтня чули звук вибуху.

Про це пишуть місцеві ЗМІ. Наголосимо, що станом на 11:05 по всій Україні лунає повітряна тривога.

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Вибух у Миколаєві

В Миколаєві о 10:57 почала лунати сирена, що сповіщає про повітряну тривогу. Зрештою, повітряна тривога поширилася по всій Україні. Це пов'язано із ракетною небезпекою.

Так, в Повітряних Силах о 10:58 проінформували про зліт ворожого МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів".

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К,

– ішлося в повідомленні.

Через менше, ніж 10 хвилин стало відомо про те, що у Миколаєві чули вибух. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.