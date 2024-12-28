Миколаїв обстріляли "Шахеди": вогонь спалахнув на даху багатоповерхівки

Росія знову атакує українські регіони. Уночі 28 грудня у Миколаєві пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Що відомо про вибухи у Миколаєві

Оновлення о 01:25. Кореспонденти Суспільного повідомили про повторні вибухи.

За інфрмацією начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, внаслідок обстрілу "Шахедами", у місті загорівся дах багатоповерхівки. Служби вже виїхали на місце.

Кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів, які було чути у Миколаєві. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 23:42.

Повітряна тривога !!! Вся область,

– ідеться у дописі Віталія Кіма.

До слова, Росія почала використовувати штучний інтелект в безпілотниках "Шахед" для ускладнення їх блокування.

Україна потребує західних ракет-перехоплювачів через ускладення російських повітряних атак.

До того ж за останні пів року російські атаки безпілотників зросли з приблизно 400 у травні до понад 2400 у листопаді, у грудні завдано щонайменше 1700 ударів безпілотників.