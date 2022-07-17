У Миколаєві пролунало щонайменше 10 потужних вибухів: є займання

росіяни вдарили ракетами по Миколаєву. Ймовірно, їх запустили з території тимчасово окупованої Херсонщини. Відомо про влучання по двох підприємствах.

За даними телеграм-каналу "Ху***й Херсон", ракети росіяни запустили з села Чулаківка та Бехтери, що на тимчасово окупованій Херсонщині. Це трапилось у ніч проти 17 липня.

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росіяни вдарили по Миколаєву

Станом на 04:13 16 липня у Миколаєві та області знову оголосили про повітряну тривогу.

Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Попередньо, є займання,

– заявив мер міста Олександр Сєнкевич.

Він закликав людей не ігнорувати правила безпеки та під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Удар був по підприємствах у місті

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що поцілили росіяни по двох промислових підприємствах. Після цього спалахнули пожежі. Кім зазначив, що ця інформація – попередня і може уточнюватись.

росіяни запускали ракети по Миколаєву: відео

Коротко про останні атаки на Миколаїв

15 липня російські окупанти вдарили по Миколаєву ракетами. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що росіяни випустили по місту щонайменше 10 ракет.

Вороги атакували два університети – педагогічний інститут, а також Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. На жаль, освітні заклади не встигнуть відбудувати до 1 вересня.

Віталій Кім заявив, що внаслідок атаки росіян 15 липня поранено двоє людей.

Варто пригадати, що 14 липня росіяни обстріляли майже два десятки тролейбусів у Миколаєві.

Вранці в цей же день росіяни вдарили у два навчальні заклади – в одній школі ущент зруйнована частина будівлі, в іншій – вибиті вікна, двері, пошкоджений дах та фасад.

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