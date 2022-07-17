У Миколаєві пролунало щонайменше 10 потужних вибухів: є займання

17 липня 2022 , 04:20
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Джерело:

Олександр Сєнкевич

росіяни вдарили ракетами по Миколаєву. Ймовірно, їх запустили з території тимчасово окупованої Херсонщини. Відомо про влучання по двох підприємствах.

За даними телеграм-каналу "Ху***й Херсон", ракети росіяни запустили з села Чулаківка та Бехтери, що на тимчасово окупованій Херсонщині. Це трапилось у ніч проти 17 липня. 

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росіяни вдарили по Миколаєву

Станом на 04:13 16 липня у Миколаєві та області знову оголосили про повітряну тривогу. 

Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Попередньо, є займання,
– заявив мер міста Олександр Сєнкевич. 

Він закликав людей не ігнорувати правила безпеки та під час повітряної тривоги перебувати в укриттях. 

Удар був по підприємствах у місті

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що поцілили росіяни по двох промислових підприємствах. Після цього спалахнули пожежі. Кім зазначив, що ця інформація – попередня і може уточнюватись.

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Автор: Діана Квасневська