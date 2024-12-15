У Миколаєві пролунав вибух: ворог атакував критичний об'єкт, є поранені

У Миколаєві 15 грудня зранку пролунав вибух. В області перед тим була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Згодом вибухи підтвердив і керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"В місті пролунав вибух, інформацію уточнюємо", – написав Кім станом на 7:06.

Уже за кілька хвилин з'явилось нове повідомлення від ОВА, у якому Кім зазначив: "Поки без деталей". За його словами, відповідні служби виїхали на місце.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що причина вибухів не пов'язана з атакою ударними безпілотниками "Шахедами". Ті літальні апарати, просування яких раніше фіксували в напрямку області, за даними моніторингових каналів, було знищено.

Є потерпілі

Згодом стало відомо, що унаслідок атаки є потерпілі. В ОВА повідомили, що ворог атакував місто "Шахедами". Унаслідок удару пошкоджено критичну інфраструктуру.

"Сьогодні, 15 грудня, о 06:57 ворог атакував місто БпЛА типу "Шахед-131/136". Є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Поранено двох працівників", – повідомив Кім.