У Миколаєві пролунав вибух після відбою тривоги
- У Миколаєві прогримів вибух після скасування тривоги, оголошеної через загрозу балістичного озброєння з Криму.
- Мер міста пояснив, що вибухи, які чули жителі Миколаєва, загрози не несуть.
У Миколаєві прогримів вибух після того, як скасували тривогу. Раніше Повітряні сили попередили про загрозу балістики.
Росіяни продовжують тероризувати українців з повітря. Уночі 5 березня ворог запустив 181 ударний дрон "Shahed" та безпілотники інших типів, а також ракети, які атакували 10 областей України, зокрема Київщину, Одещину та Харківщину, передає 24 Канал.
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Вибух у Миколаєві
Об 11:11 у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму для низки регіонів.
Також було повідомлення про швидкісну ціль на Миколаївщині.
О 11:28 в області оголосили про відбій. Об 11:39 у Миколаєві раптово прогримів вибух. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував звуки вибухів.
"Друзі, вибухи, які можете чути, загрози не несуть! Бережіть себе!", – написав він.
До слова, уночі російські БпЛА атакували Немишлянський район Харкова, пошкодивши будівлю цивільного підприємства та 2 тролейбуси.