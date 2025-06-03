У Миколаєві пролунав вибух. Гучно було о 9:56.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

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Що відомо про вибух у Миколаєві

О 9:50 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт МіГ-31К. Повітряна тривога була оголошена по всій країні.

За кілька хвилин Миколаїв почув сильний вибух.

Моніторингові канали стверджують, що за межами міста був приліт аеробалістичної ракети "Кинджал".

Повідомляють, що на місці здіймається дим.

Приблизно за 20 хвилин після цього монітори також попередили про розвідувальний дрон у напрямку Миколаєва.

Офіційної інформації про наслідки атаки від місцевої влади поки немає.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Ймовірно, на момент пуску у повітрі перебували 2х МіГ-31К. Одна ціль летіла через Білорусь курсом на Київ – схоже, це була робота РЕБ ворога, а другий борт тим часом міг здійснити пуск "Кинджалу" з Ростовської області по Миколаєву.

Зазначимо, що ці ракети українській ППО важко перехопити.