У Миколаєві Росія вбила вже майже 100 людей: щонайменше 480 поранено

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та вбивати мирних мешканців.

Відомо, що з 24 лютого від рук агресора за період війни Росії проти України у Миколаєві загинули 96 людей. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Також він сказав, що близько 480 людей було поранено, передає 24 канал.

До теми До Миколаєва російські снаряди летять лише 3 хвилини, – Сєнкевич

Це саме ті люди, які не є військовими. Це цивільні, які постраждали внаслідок обстрілів на вулиці, у себе вдома чи на роботі,

– сказав мер міста.

Ворог обстрілює Миколаїв забороненими снарядами

За словами Сєнкевича, більшість людей отримали поранення саме через касетні снаряди. Зокрема 38 людей загинули через ракетний удар по будівлі облдержадміністрації. Тоді 36 людей загинули одразу, ще двоє померли у лікарні.

99% бомбардувань Миколаєва здійснювались за допомогою касетних боєприпасів. Зокрема російські війська використовують РСЗВ "Смерч" та "Ураган". Ще кілька разів ворог завдавав ударів крилатими ракетами та потужнішими снарядами, які, зокрема, і поцілили в будівлю обласної держадміністрації.

Головна задача касетних снарядів – вбивати людей. Вони не можуть зруйнувати будівлі, але вбивають людей,

– додав Сєнкевич.

Також міський голова Миколаєва сказав, що ракети у місто летять з Херсону, саме тому часто немає часу включити сирени повітряної тривоги перш ніж снаряди розірвуться у небі над Миколаєвом.

Бої точаться за 20-30 кілометрів від міста

Сєнкевич повідомив, що на початку війни Миколаїв був оточений на 2/3, але ворога вдалось відкинути з околиць. Зараз же під окупацією Снігурівка та Олександрівка. Саме там, за словами міського голови, тривають артилерійські бої, які чути у місті. Бої точаться за 20-30 кілометрів від самого Миколаєва.

Останні обстріли Миколаєва: головне

16 травня о 5 ранку ворог атакував Миколаїв. Внаслідок обстрілів спалахнула пожежа. Відомо про травмованих, але, на щастя, ніхто не загинув.

16 травня російські війська обстріляли центральний район Миколаєва з реактивних систем залпового вогню. Окупанти використовували заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси, що мають невибіркову дію. Не всі касетні бомби, якими атакували місто, здетонували.

15 травня російські окупанти обстріляли житлові будинки Березнегуватської громади на Миколаївщині. Ворог з артилерії атакував села Пришиб та Веселе Березнегуватської об’єднаної територіальної громади. Внаслідок обстрілів у Пришибі загинуло двоє мирних мешканців, ще двоє зазнали поранень у Веселому.

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