У Миколаєві спіймали мародера: мешканці зняли з нього штани та примотали до стовпа

27 лютого 2022 , 22:08
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Джерело:

Pravda Gerashchenko

Раніше голова ОДА Віталій Кім повідомив, що у Миколаєві буде створена муніципальна варта для боротьби з мародерами. Проте, схоже, мешканці міста й самі непогано справляються із покараннями.

Низка фотографі, які підтверджують те, на що здатні мешканці Миколаєва з'явилася у низці українських телеграм-каналів. 

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У Миколаєві спіймали мародера: фото

Інформацію підтвердив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім у своєму телеграм-каналі.

З його слів, до нього звернувся директор одного з магазинів будівельних матеріалів, поблизу якого він і виявив чоловіка.

Мародер випадково сам себе прив'язав до стовпа,
– написав Віталій Кім.

З його слів, у Миколаєві діє закон воєнного часу, а у місті набагато більше порядних людей, ніж мародерів.

Ось так в Україні боряться із мародерством: 

 У Миколаєві спіймали мародера: мешканці зняли з нього штани та примотали до стовпа / Фото Novosti 

 У Миколаєві спіймали мародера: мешканці зняли з нього штани та примотали до стовпа / Фото Novosti

 У Миколаєві спіймали мародера: мешканці зняли з нього штани та примотали до стовпа 

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Автор: Юлія Бабич