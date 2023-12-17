У Миколаєві учасників масового заходу не впустили в укриття: за справу взялась поліція
Декілька днів тому в Києві дітей не пустили в укриття, бо вони були із песиком. Цього разу в укриття не пустили людей, які мітингували під міською радою.
Поліція буде розслідувати інцидент у Миколаєві, де людям не відкрили двері міськради під час тривоги. Як це сталося – читайте на 24 Каналі.
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Чому в Миколаєві людей не пустили в укриття
16 грудня в місті відбувалася акція "Гроші на ЗСУ". По всій Україні регулярно проходить низка мітингів, учасники яких закликають владу виділяти більше грошей на Сили оборони, а різноманітні ремонти облишити до перемоги.
Під час акції пролунав сигнал повітряної тривоги. Мітингарі попросилися впустити їх у міську раду. Та двері були зачинені.
На відео, оприлюдненому миколаївським виданням "Новини N", чути, що учасники акції питають одне одного, чи є хтось у приміщенні міськради. Потім доходять висновку, що в будь-якому випадку там має бути охорона. Але на наполегливий стукіт у двері людям ніхто не відкрив.
Учасниці акції пояснили, що таблички з написом "Укриття" вказували саме на будівлю міської ради. Але двері відчинили тільки по завершенню тривоги – щоб повідомити, що загроза минула. Людям не пояснили, чому їм не дали змоги сховатися.
Навіщо тоді тут табличка про укриття, якщо для простих смертних воно не доступне?
– обурилася вона.
Як версію, люди висунули наявність прапорів і табличок в учасників акції, але запевнили: вони не збиралися там мітингувати.
Якою була реакція поліції
Там повідомили, що за фактом залишення громадян у небезпеці під час повітряної тривоги розпочали розслідування за статтею "Залишення в небезпеці". Її санкція передбачає до двох років позбавлення волі.
Київська МВА засудила схожий інцидент
- Раніше схожа ситуація сталася в Києві: дітей не допустили в шкільне укриття, оскільки вони були із собакою. Що цікаво, вони просилися в укриття своєї ж школи.
- Директор пояснив, що вирішив би конфлікт інакше, але працівник Муніципальної охорони керувався постановою МВС, яка забороняє вхід із тваринами.
- Сергій Попко і Оксен Лісовий засудили такі дії охоронця. Начальник КМВА Попко пообіцяв ужити заходів, щоб таке не повторилося в столиці.