У Миколаєві вибухи: ворог атакував ракетами з моря

З акваторії Чорного моря уночі 21 квітня російська армія застосувала ракети. Пролунали вибухи у Миколаєві.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Повітряна атака на Миколаїв 21 квітня: що відомо

Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили вночі 21 квітня о 04:54. У цей час в Україні у багатьої областях була тривога через атаку ударними БпЛА. Але для Миколаївщини виникла й інша загроза.

Повітряні сили проінформували про рух ракет з акваторії Чорного моря. Далі Миколаїв почув вибухи, про що написав міський голова Олександр Сєнкевич у соціальних мережах.

Перед цим була інформація про вибухи та роботу ППО у Київській області, в Херсоні, в Одеській області та інших регіонах. На момент публікації загроза застосування ворогом засобів повітряного нападу ще не минула.