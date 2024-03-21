У Миколаєві внаслідок удару загинула жінка: кількість жертв може зрости

Росія атакувала Миколаїв через декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. На жаль, окупанти вдарили по місту балістикою.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що окупанти вдарили по обласному центру 21 березня. На жаль, є поранені та загиблі, пише 24 Канал.

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4 постраждалих (три жінки, один чоловік). Одна жінка загинула. Пошуки ще тривають,

– розповіли в ОВА.

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив вже о 14:38 21 березня, що вони все бачать та працюють.

Варто зауважити, що в Сєнкевич повідомив про гучний вибух в місті орієнтовно о 14:33 21 березня. Тривога тривала в регіоні з 14:29 по 14:43 21 березня.

Тільки о 14:41 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня на Херсонщині та Миколаївщині.

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