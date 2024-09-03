У Миколаєві вночі прогриміли потужні вибухи

Пізно вночі 3 вересня російські військові атакували Миколаїв. У місті пролунали потужні вибухи.

Вибухи в Миколаєві близько третьої ночі підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич. Він зазначив, що подробиці щодо вибухів повідомить згодом.

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На Миколаївщині зафіксували швидкісну ціль

Перед тим, як у Миколаєві прогриміли вибухи, в Повітряних Силах ЗСУ повідомили про швидкісну ціль у напрямку Миколаївщині. Ймовірно, мовиться про балістику.

Моніторингові канали інформують, що росіяни могли атакувати за допомогою ЗРК С-400 з тимчасово окупованого Криму.

Зазначимо, що ввечері 2 вересня російські військові запустили кілька груп "Шахедів" по Україні. Окупанти атакували ударними дронами з кількох напрямків.

Зокрема, рух "Шахедів" було зафіксовано з Півночі та Півдня. Під час атаки дронів-камікадзе звуки вибухів було чутно в Харкові та Чернігові. В обох містах прогриміла серія вибухів.

У Чернігові через падіння уламків зафіксовано загорання нежитлових, непромислових будівель на околицях міста.