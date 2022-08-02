Потужні вибухи в Миколаєві: у місті почалася пожежа і перебої зі світлом

Ввечері 2 серпня жителі Миколаєва повідомили про звуки вибухів. У регіоні оголосили повітряну тривогу.

Сєнкевич про вечірні вибухи на Миколаївщині

Сирени в місті пролунали о 21:03, а вже за кілька хвилин з'явилась інформація про вибухи. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив дані про вибухи.

До речі Над Миколаївщиною сили ППО знищили 4 ворожі ракети

За його словами, в результаті російської атаки у місті почалася пожежа і є перебої зі світлом.

Після потужних вибухів близько дев'ятої вечора в одному з районів міста почалась пожежа. Також є перебої зі світлом,

– написав він.

Сєнкевич також звернувся до всіх мешканців із проханням максимально дотримуватись правил безпеки. Він наголосив, коли чуєте сигнал повітряної тривоги чи вибухи, то одразу вирушайте до укриття або хоча б якомога далі від вікон за дві стіни.

Зауважимо, станом на 21:54 в місті вже пролунали сигнали відбою повітряної тривоги, тож можна виходити з укриттів.

Над Миколаївщиною збили ракети

Під час повітряної тривоги близько 18:00 на Миколаївщині спрацювала ППО. Вдалося збити 4 ворожі ракети – Х-101 та Х-555. Окупанти випустили їх зі стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160 із північної частини Каспійського моря.

Крім того, над Вінницькою областю ППО теж вдалось збити 2 ворожі ракети. 7 з 8 російських ракет збили на Львівщині. На жаль, одна влучила по Червоноградському районі.

До теми – Кім показав відео нічних обстрілів Миколаєва: відео

В ОК "Південь" закликали українців не ігнорувати повітряні тривоги та дотримуватися правил безпеки, оскільки є висока загроза ракетних ударів.