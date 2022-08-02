Потужні вибухи в Миколаєві: у місті почалася пожежа і перебої зі світлом

2 серпня 2022 , 22:03
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Джерело:

телеграм Олександра Сєнкевича

Ввечері 2 серпня жителі Миколаєва повідомили про звуки вибухів. У регіоні оголосили повітряну тривогу.

Сєнкевич про вечірні вибухи на Миколаївщині

Сирени в місті пролунали о 21:03, а вже за кілька хвилин з'явилась інформація про вибухи. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив дані про вибухи.

До речі Над Миколаївщиною сили ППО знищили 4 ворожі ракети

За його словами, в результаті російської атаки у місті почалася пожежа і є перебої зі світлом.

Після потужних вибухів близько дев'ятої вечора в одному з районів міста почалась пожежа. Також є перебої зі світлом,
 написав він.

Сєнкевич також звернувся до всіх мешканців із проханням максимально дотримуватись правил безпеки. Він наголосив, коли чуєте сигнал повітряної тривоги чи вибухи, то одразу вирушайте до укриття або хоча б якомога далі від вікон за дві стіни.

Зауважимо, станом на 21:54 в місті вже пролунали сигнали відбою повітряної тривоги, тож можна виходити з укриттів.

Над Миколаївщиною збили ракети

Під час повітряної тривоги близько 18:00 на Миколаївщині спрацювала ППО. Вдалося збити 4 ворожі ракети – Х-101 та Х-555. Окупанти випустили їх зі стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160 із північної частини Каспійського моря.

Крім того, над Вінницькою областю ППО теж вдалось збити 2 ворожі ракети. 7 з 8 російських ракет збили на Львівщині. На жаль, одна влучила по Червоноградському районі.

Зверніть увагу! В ОК "Південь" закликали українців не ігнорувати повітряні тривоги та дотримуватися правил безпеки, оскільки є висока загроза ракетних ударів.

До теми – Кім показав відео нічних обстрілів Миколаєва: відео

 
 
Автор: Ольга Музика