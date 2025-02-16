"Декілька діб тепла точно не буде": мер Миколаєва розповів про ситуацію у місті

У ніч на 16 лютого росіяни цілеспрямовано атакували Миколаївську ТЕЦ, це спричинило пошкодження електрогенерації на підприємстві і спричинило серйозні наслідки.

Прогнозують відсутність тепла впродовж кількох днів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

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Які наслідки атаки на Миколаїв

Мер повідомив, що працівники "Миколаївської ТЕЦ" і "Миколаївоблтеплоенерго" працюють над налагодженням альтернативного опалення для житлових будинків. Він застеріг, що протягом найближчих днів очікують похолодання.

Прошу ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати одночасно багато обігрівачів, аби енергосистема не перевантажилась... Маємо бути готовими до того, що декілька діб тепла точно не буде,

– написав він.

За його словами, у місті є модульні котельні на біопаливі, розпочали перепідключення трьох лікарень до них. Він порадив тим, у кого є родичі або близькі, у яких є індивідуальне опалення чи від "Миколаївоблтеплоенерго" поїхати до них.

До слова, внаслідок атаки постраждав працівник підприємства "Миколаївська ТЕЦ". Чоловік станом на зараз перебуває у лікарні. Крім того, БпЛА атакували також інші райони міста, один з дронів влучив у проїзну частину на проспекті Центральному.