Миколаїв надвечір атакували "Смерчами": ворог влучив у елеватор і турбазу
Джерело:ОК "Південь"
російські окупанти знову вдарили по Миколаєву. Цього разу вороги суттєво пошкодили будівлі.
Оперативне командування "Південь" уточнило, що люди не постраждали. Також розповіли, що на Півдні авіація ЗСУ 7 разів ударила по ворогу й ліквідувала десятки окупантів та 4 склади боєприпасів.
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окупанти атакували Миколаїв
Миколаїв надвечір (мовиться про 28 липня – 24 канал) атаковано чотирма реактивними снарядами з системи залпового вогню "Смерч". Влучено в елеватор і турбазу,
– повідомило ОК "Південь".
Командування пояснило, що попередньо – без людських втрат, але суттєво пошкоджено навколишні будівлі.
Окрім того, вдосвіта 28 липня росіяни вдарили по Миколаєву 12 зенітними ракетами С-300. Їх випустили з напрямку Голої Пристані, що на тимчасово окупованій Херсонщині. Внаслідок атаки:
- практично вщент зруйновані будівлі двох шкіл;
- пошкоджено яхт-клуб, склади агропромислового підприємства, господарські споруди;
- поранена одна людина.
Коротко про ситуацію на Півдні України
- 28 липня на Півдні ситуація була складна, проте її розвиток контролювали наші сили оборони. Російські окупанти були сковані ЗСУ, тому не мали можливості створити нові ударні угруповання. Тривала контрбатарейна боротьба.
- Вороги атакували околиці Малої Костромки, селище Шестірня Бериславського району Херсонщини, Кропивницький. Внаслідок атаки ворога на Півдні 6 людей загинуло, 29 поранених.
- Наша авіація потужно атакувала ворога та знищила 36 окупантів, 3 танки, 3 гаубиці "Мста-Б", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1", 4 одиниці броньованої та 7 – автомобільної техніки. Також в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах знищено 4 склади боєприпасів.
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