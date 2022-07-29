Миколаїв надвечір атакували "Смерчами": ворог влучив у елеватор і турбазу

російські окупанти знову вдарили по Миколаєву. Цього разу вороги суттєво пошкодили будівлі.

Оперативне командування "Південь" уточнило, що люди не постраждали. Також розповіли, що на Півдні авіація ЗСУ 7 разів ударила по ворогу й ліквідувала десятки окупантів та 4 склади боєприпасів.

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окупанти атакували Миколаїв

Миколаїв надвечір (мовиться про 28 липня – 24 канал) атаковано чотирма реактивними снарядами з системи залпового вогню "Смерч". Влучено в елеватор і турбазу,

– повідомило ОК "Південь".

Командування пояснило, що попередньо – без людських втрат, але суттєво пошкоджено навколишні будівлі.

Окрім того, вдосвіта 28 липня росіяни вдарили по Миколаєву 12 зенітними ракетами С-300. Їх випустили з напрямку Голої Пристані, що на тимчасово окупованій Херсонщині. Внаслідок атаки:

практично вщент зруйновані будівлі двох шкіл;

пошкоджено яхт-клуб, склади агропромислового підприємства, господарські споруди;

поранена одна людина.

Коротко про ситуацію на Півдні України

28 липня на Півдні ситуація була складна, проте її розвиток контролювали наші сили оборони. Російські окупанти були сковані ЗСУ, тому не мали можливості створити нові ударні угруповання. Тривала контрбатарейна боротьба.

Вороги атакували околиці Малої Костромки, селище Шестірня Бериславського району Херсонщини, Кропивницький. Внаслідок атаки ворога на Півдні 6 людей загинуло, 29 поранених.

Наша авіація потужно атакувала ворога та знищила 36 окупантів, 3 танки, 3 гаубиці "Мста-Б", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1", 4 одиниці броньованої та 7 – автомобільної техніки. Також в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах знищено 4 склади боєприпасів.

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