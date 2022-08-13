Миколаїв обстріляли: одна з ракет розірвалася просто у дворі будинку

По Миколаєву ввечері 13 серпня завдали ракетного удару. Один із російських боєприпасів вибухнув у дворі житлового будинку. На жаль, без поранених не обійшлося.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич о 21:09. Удару завдали приблизно за годину до цієї публікації. За день до цього система протиповітряної оборони змогла збити ракету в районі Південноукраїнської АЕС.

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Ракета розірвалася в одному з районів Миколаєва

Третя повітряна тривога за добу почалася на Миколаївщині практично в момент, коли жителі почули перші вибухи. На жаль, під час неї зазнала поранень щонайменше одна людина.

Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку. З'ясовуємо наслідки,

– написав очільник Миколаєва.

На місці вибуху ракети працюють екстрені служби. Наразі не повідомляють, які саме ушкодження є в будинку, тому кількість потерпілих може зрости.

Попередньої доби окупанти обстріляли ракетами Харків

Поширювати фото та відео наслідків російського удару можна лише після того, як це зроблять представники влади або державні служби. Якщо зробити це надто швидко, то ворог може скоригувати вогонь завдавши значно більшої шкоди.

У ніч на 12 серпня жителі Харкова вкотре потерпали від ракетних обстрілів, як і миколаївці. Приблизно о 4 годині ночі мер міста Ігор Терехов повідомив, що пролунали 5 вибухів і це "прильоти".

Він вказав, що ворог атакував об'єкти одразу в трьох районах міста Слобідський, Київський та Новобаварський.

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Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своїх підсумках дня теж оприлюднив невтішну інформацію. Він повідомив, що лише за одну добу в їхній області зафіксували понад 2 сотні "прильотів".

Ворог гатив по прикордонних населених пунктах зі ствольної артилерії та мінометів. На щастя, втрат серед людей внаслідок цих атак немає. Але знову багато руйнувань цивільних об'єктів і домівок, а також поранена худоба.

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