Миколаїв обстрілюють реактивною артилерією
5 березня 2022 , 15:13Читать новость на русском
Джерело:телеграм Сєнкевич Online
Російські війська продовжують обстрілювати Миколаїв реактивною артилерією.
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкєвич закликав мешканців не виходити з укриттів.
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Наразі про жертви не повідомляється.
Ситуація в Миколаєві: останні дані
- Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що на ранок 5 березня у місті спокійно.
- Українські військові укріплюють свої позиції, адже ворог групується на підходах до міста. За даними Генштабу ЗСУ загалом на напрямку противник зосередив до 17 БТГр.
- Також терористи намагалися прорватися у Миколаїв о 3 ночі 5 березня. Місто вдалося відстояти, а ворожі війська відійшли до околиць міста.
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