Миколаїв обстрілюють реактивною артилерією

Російські війська продовжують обстрілювати Миколаїв реактивною артилерією.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкєвич закликав мешканців не виходити з укриттів.

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Наразі про жертви не повідомляється.

Ситуація в Миколаєві: останні дані

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що на ранок 5 березня у місті спокійно.

Українські військові укріплюють свої позиції, адже ворог групується на підходах до міста. За даними Генштабу ЗСУ загалом на напрямку противник зосередив до 17 БТГр.

Також терористи намагалися прорватися у Миколаїв о 3 ночі 5 березня. Місто вдалося відстояти, а ворожі війська відійшли до околиць міста.

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