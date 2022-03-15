Миколаїв подякував Івано-Франківську за допомогу продовольством
Джерело:фейсбук мера Миколаєва
Мер Миколаєва висловив подяку жителям Івано-Франківщини за допомогу гуманітарну допомогу Миколаєву.
Про це Олександр Сєнкевич написав на своїй сторінці у фейсбук. Він також додав, що в такий важкий час особливо цінуєш небайдужість і доброту.
До теми: У Маріуполі відкрили гуманітарний коридор: що варто знати
Мер Миколаєва наголосив на тому, що українці сильні, коли єдині.
Зауважимо, що по всій Україні працюють волонтери, а гуманітарна допомога приїжджає, як від наших українців, так і від наших партнерів.
Фото з гуманітарними вантажами:
Олександр Сєнкевич опублікував телефонні номери (WhatsApp, Viber, Telegram) для тих, хто бажає надати гуманітарну допомогу Миколаєву.+380675121592 Наталя
+380506699696 Сергій
У разі, якщо у вас є вантажний транспорт і ви готові допомогти з доставкою до міста гуманітарних вантажів, звертайтесь за номером телефону:+38 093 333 3023 Олександр
Вас це може зацікавити – Росіяни почали битися за цукор у магазинах: дивіться відео