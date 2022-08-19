Окупанти повторно обстріляли Чорноморський університет у Миколаєві: запустили дві С-300
Джерело:Олександр Сєнкевич
Миколаїв став ще одним містом, яке росіяни атакують нещадно. Адже воно розташоневане неподалік від лінії фронту, де тривають бої.
Вибухи в місті лунають майже кожного дня. Чергова атака була серед ночі 19 серпня.
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Куди влучили окупанти
Зранку більше деталей ворожого обстрілу повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його словами знову влучили в місцеву Могилянку.
Мовиться про Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Нещодавно він вже потерпав від ворожих снарядів. Варто зазначити, що до освітніх закладів в Україні у росіян особлива ненависть чомусь. Адже їх вони обстрілюють часто.
Як повідомив Сєнкевич, російські окупанти знову випустили дві ракети С-300. На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби.
Атаки на Миколаїв
- Місто під обстрілами постійно. День 18 серпня не став винятком. У Миколаєві місцеві почули вибухи. У цей момент у місті зберігалася небезпека авіаудару та була оголошена повітряна тривога. Двоє людей отримали поранення, ще одна людина померла дорогою в лікарню.
- А через атаки на місто 10 серпня поранення отримала дитина. Адже окупантам абсолютно байдуже, куди бити. Найчастіше прилітає саме в цивільні об'єкти. Росіяни обстріляли Миколаїв тоді також реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". Трьох людей було поранено.
- Окупанти також цинічно планують наступати на Миколаїв. Генерал-майор Дмитро Марченко запевняв, що їм нічого не вдасться, адже наразі там є достатньо захисників, щоб відбити всі атаки.
Миколаїв після одного з обстрілів: дивіться відео