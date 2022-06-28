Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, в Очакові також неспокійно – є загиблі
Джерело:телеграм Віталія Кіма
Вночі ворог завдав ракетного удару по Миколаївщині, зокрема по Очакові. Внаслідок чергового обстрілу загинуло троє осіб, ще 6 - поранених.
Як розповів голова Миколаївського ОВА Віталій Кім, серед жертв – діти. Він наголосив, що частину із випущених ворогом ракет збила ППО.
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Що відомо про нічні обстріли Миколаївщини
Уночі проти 28 червня російські солдати завдали ракетного удару по Миколаєву. За даними Віталія Кіма, випустили близько 11 ракет. Частина з них збила ППО.
Також уночі окупанти обстріляли Очаків. Загинуло троє українців. Шістьох осіб госпіталізували із пораненнями. Як розповів голова ОВА, загинула дівчинка шести років, ще одна тримісячна дитина перебуває в комі.
Наразі триває робота ДСНС з розбору завалів.
Віталій Кім про нічні обстріли Миколаєва та області: дивіться відео
Дані щодо обстрілів також поширив мер Миколаєва Олександра Сєнкевич. За його даними, впродовж ночі росіяни також обстріляли Баштанський район та Інгульську громаду. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Зранку, 28 червня, росіяни обстріляли Мішково-Погорілівську, Галицинівську, Шевченківську громади. За попередньою інформацією без жертв.
За попередньою інформацією є пошкоджена, подекуди зруйнована, інфраструктура та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється,
– зазначив міський голова.
В Очакові, за актуальними даними, пошкоджено міський ринок. Також російські снаряди поцілили біля будівлі палацу культури. Пряме влучання зафіксоване в приватний сектор, зокрема дві жилі будівлі.
Наслідки обстрілів Очакова / Фото Ганна Замазєєва
Сєнкєвіч наголосив, що через удар у деяких районах відсутнє водо-, газо- та енергопостачання, а також інтернет.Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що загарбники посилюють артилерійські обстріли українських позицій, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей на західному березі річки Інгулець. Саме такими діями росіяни намагаються відбити нещодавні контратаки ЗСУ.