Миколаївщина знову під обстрілами: за добу поранення отримали 16 людей

Російські загарбники не припиняють обстрілювати Миколаївщину. Так, упродовж минулої доби від атак ворога постраждали 16 мешканців області.

Про це повідомляє глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Вона зазначила, що ворог 18 червня двічі обстріляв Миколаїв, а також атакував Баштанський і Миколаївський райони.

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Серед поранених дітей немає

Крім того, глава облради додала, що під обстріли окупантів потрапили Березнегуватська, Куцурубська, Галіцинівська та Первомайська громади. Що стосується поранених, то їх уже доставили до медичних закладів. Там мешканці Миколаївщини отримують кваліфіковану допомогу.

Загалом у лікарнях області перебуває 297 людей, які стали жертвами ворожих атак. Відомо, що 55 постраждалим медики надали допомогу амбулаторно без необхідності класти їх до лікарні.

У Центрі стратегічних комунікацій показали світлини з Миколаєва після вечірньої атаки. Тоді по місту запустили відразу п'ять ракет типу "Калібр" зі сторони Херсонщини.

На фотографіях, викладених у мережу, можна побачити не лише моторошні наслідки ворожих обстрілів. А ще й усю мужність та незламність рятувальників. Вони мужньо протистояли стихії та робили усе можливе для того, щоб вогонь не поширився далі.

Наслідки ракетного удару по Миколаєву 18 червня / Фото Георгія Іванченка

Нагадуємо, що ризик ракетних обстрілів по території України все ще дуже високий. Тож ні в якому разі не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – вирушайте негайно до укриття. Перебувати у сховищі слід доти, поки не пролунає сигнал про відбій.

Окупанти з Криму запустили ракети по Одещині

Як розповів речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук, російські загарбники вкотре намагались атакувати область. Цього разу вони з території тимчасово окупованого Криму випустили дві ракети типу "Онікс". На щастя, їх вдалось збити силам ППО.

Зранку лунали вибухи на Київщині

Неспокійним був ранок 19 червня для мешканців Київської області. Як зазначив глава ОВА Олексій Кулеба, мешканці Вишгородського району чули вибухи. На щастя, це був не "приліт", а ефективна робота сил ППО. Вони тоді відпрацювали атаку по ворожому об'єкту.

У Добровольчому формуванні Бучанської міської територіальної громади №1 пізніше з'явилась інформація. Повідомлялось, що окупанти випустили три ракети по Київській області. Одну з них вдалось збити над небом Бучанської громади. Задля її перехоплення використали військовий літак. Третю ракету також "приземлили" наші повітряні сили.

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