На Миколаївщині чули вибух
Джерело:Суспільне
Вдень, 8 липня, ворог не полишає обстріли цивільного населення. Тепер під ударом опинилась Миколаївська область.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Місцеві чули гучні звуки там.
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У Миколаївській області – вибух
Орієнтовно о 14:20 у Миколаївській області оголосили тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Через кілька хвилин стало відомо про ракету у бік області у північно-західному напрямку.
На жаль, менше ніж через 10 хвилин, о 14:28 стало відомо про вибухи.
У Миколаївській області було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного,
– йдеться у повідомленні журналістів.
Раніше, 17 червня, російська армія випустила по Миколаївщині та Одещині балістичну та авіаційну ракети. У повітряному командуванні зауважили, що обидві ці атаки відбувалися з території тимчасово окупованого Криму.