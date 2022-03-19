На Миколаївщині перелякані рашисти розстріляли гусака
Джерело:телеграм Віталія Кіма
Російські військові втікаючи з українських сіл гатять зі зброї по всьому, що бачать. Так, один з орків навіть застрелив гусака.
Про такий вчинок другої армії світу розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він назвав орків "справжньою катастрофою".
Важливо Через постійні обстріли та звуки сирен тварини у Миколаївському зоопарку в стресі: сумні фото
Вони вчора виїжджали, обстрілювали селище, перелякані з автомата розстріляли гуся. Він (рашист – 24 канал) вибіг, обіс*аний весь, схопив гуся. Я думав, він живим його з'їсть,
– сказав Кім.
Чиновник додав, що невдовзі почнуться дощі. Тоді загарбники сидітимуть в калюжах: "Всі перехворіють і самі здохнуть". За словами Кіма, ЗСУ вибивають рашистів "потихенько", а ті підло стріляють ракетами у сплячих солдатів.
До теми дивіться відео про найбільший страх росіян: