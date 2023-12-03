На Миколаївщині пролунали вибухи: в області тривога через "Шахеди"

Російські військові ввечері 3 грудня запустили дрони-камікадзе. Відомо, що на Миколаївщині пролунали вибухи. Власне, там наразі повітряна тривога, пов'язана з атакою "Шахедами".

Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 20:40. Передувало цьому попередження, що ворог запустив з півострова Крим дрони-камікадзе. А вже майже через годину стало відомо, що в регіоні пролунали вибухи.

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Що відомо про вибухи на Миколаївщині

21:19 у Повітряних силах зазначили, що "Шахеди" у повітряному просторі Миколаївщини. Додали, що вектор руху ударних безпілотників – північно-західний.

21:38 моніторингові канали сповістили про те, що вдалося збити кілька "Шахедів". Також попередили мешканців Снігурівки про те, що буде гучно. Крім того, зазначили, що існує загроза для Миколаївської та Кіровоградської областей.

21:40 ЗМІ почали писати про те, що на Миколаївщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Мешканців закликають залишатися в укриттях, адже загроза ударних БпЛА зберігається.

21:48 місцеві ЗМІ також повідомили про те, що вибухи пролунали у Херсоні. Достеменно невідомо, чи пов'язано це з атакою дронами-камікадзе. Хай там як, в регіоні лунає повітряна тривога.

21:55 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили у кількох областях: Херсонській, Миколаївській і Кіровоградській.

У ніч проти 3 грудня збили 10 "Шахедів"