На Миколаївщині чоловік влаштував скандал через український прапор на магазині

На Миколаївщині чоловік влаштував скандал через те, що на даху одного з магазинів майорить український прапор. Свої обурення висловив мешканець села Прибужжя.

Чоловік вважає, що магазин – це не державна установа і там не потрібен український стяг. Відповідне відео вже розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.

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Скандал через прапор на Миколаївщині

На оприлюдненому відео можна побачити, що мешканець Миколаївщини поскаржився на те, що на даху магазину висить українська символіка. Він назвав магазин не державною установою і зазначив, що на інших подібних будівлях немає прапорів.

Ти його заробив, що повісив? Це державна установа? Повісьте собі на будинку,

– цинічно сказав чоловік.

Власники магазину обурились висловлюваннями чоловіка і вважають їх неприйнятними. Вони навіть хотіли викликати поліцію.

На Миколаївщині чоловіка обурив український прапор на магазині: дивіться відео

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