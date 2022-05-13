На Миколаївщині від російських обстрілів постраждали 13 людей

Російські окупанти 12 травня продовжували обстрілювали Миколаївську область. Через це у лікарню потрапили 13 місцевих мешканців.

Деталі про наслідки обстрілів Миколаївщини

На щастя, серед постраждалих немає дітей. Усі потерпілі – дорослі.

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Усіх постраждалих доставили у наші медичні заклади. Вони отримують необхідну допомогу,

– наголосили в Миколаївській облраді.

Станом на ранок 13 травня в лікарнях Миколаївщини перебувають 165 людей, які постраждали від обстрілів.

Голова облради Ганна Замазєєва подякувала медикам, які 24/7 рятують людські життя.

На межі Миколаївщини та Херсонщини вже тиждень палають пожежі

На Кінбурнській косі трапилася масштабна пожежа. Активісти кажуть, що такого вогню там не було ніколи, навіть під час пожежі 2001 року, коли вигоріли 1100 гектарів землі. Люди не можуть погасити вогонь, бо росіяни забрали пожежну машину та пальне. Крім того, в лісі є багато ворожих мін та розтяжок, які не розірвалися. Самі ж окупанти не поспішають гасити пожежу, яка палає вже тиждень.

Ввечері 12 травня у Миколаєві пролунали вибухи . Інформацію про них підтвердив мер Олександр Сєнкевич. Мер закликав місцевих мешканців не виходити з укриттів. Усю інформацію чиновник пообіцяв повідомити згодом.

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Росіяни намагаються встановити повний контроль над Донецькою, Луганською та Херсонською областями.

Вони хотіли штурмом взяти Оріхове та Комишуваху, але нічого не вийшло.

На Курахівському напрямку росіяни вели наступальні дії у напрямку Мар'їнки, а на Лиманському – пробували закріпитися в районі Олександрівки.

Через евакуацію місцевих мешканців обстріли заводу "Азовсталь" можуть посилитися. Окупанти ще активніше атакуватимуть стратегічною авіацією та артилерією.

На Запорізькому напрямку противник вів артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення.

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