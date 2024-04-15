Принесли вибухівку додому: На Миколаївщині від вибуху боєприпасу постраждали юнак і неповнолітня
Джерело:ДСНС
Інцидент трапився в Миколаївській області у неділю, 14 квітня. Унаслідок детонації боєприпасу постраждали 19-річний хлопець та 17-річна дівчина.
Відомо, що наразі вони перебувають у медичних закладах. За попередньою інформацією, постраждалі знайшли боєприпас, принесли його додому та хотіли з ним щось зробити.
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Принесли боєприпас додому та хотіли з ним щось зробити
Подія трапилась у селищі Квітневе Первомайської громади Миколаївського району. За попередньою інформацією, постраждалі виявили боєприпас, принесли його додому та намагалися з ним щось зробити.
Внаслідок фізичного впливу на вибухонебезпечний предмет той здетонував. Від вибуху постраждали 19-річний хлопець та 17-річна дівчина, які наразі перебувають у лікарнях.
У ДСНС зазначили, що місцевість, де стався інцидент, залишається потенційно небезпечною через можливу присутність вибухонебезпечних предметів, оскільки громада перебувала у зоні бойових дій.
Що робити, якщо виявили предмет ззовні схожий на вибухонебезпечний
• Зупинитись, нічого не чіпати. Зберігати спокій;
• запам’ятати місце виявлення предмета;
• попередити про виявлений предмет осіб, які поруч;
• відійти самому і відвести людей поруч якнайдалі (не менше 100 метрів) від знахідки. Водночас відходити необхідно тим самим маршрутом (бажано слід у слід), яким ви прийшли;
• зателефонувати за номером 101 або 102.
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