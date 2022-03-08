На Миколаївщині взяли в полон велику групу російських солдатів
Джерело:телеграм BRATCHUK
У Снігурівці Миколаївської області взяли в полон групу російських солдатів.
Про це повідомляє одеський журналіст, учасник бойових дій російсько-української війни Сергій Братчук.
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Полонених "освободителей" вже майже 3000. Буде кому відновлювати зруйновані мости,
– йдеться у описі до відео.
Раніше Віталій Кім звернувся до мешканців Миколаївщини із проханням зібрати покришки від авто на кожному перехресті міста та підпалити їх в разі вторгнення ворожої техніки. Таким чином містяни можуть обмежити видимість окупантам, які й без цього погано орієнтуються в місцевості.
Дивіться відео із захопленими окупантами:
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