Знищуємо та б'ємо на друзки: на Миколаївщині повітряні сили збили ворожий безпілотник "Форпост"

На Миколаївщині ворог намагається проводити повітряну розвідку. Окупанти застосовують безпілотники, а ЗСУ їх знищують.

Так, 27 липня, воїни зенітного ракетного підрозділу поповнили список втрат ворога – ліквідували черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня. Ймовірно, "Форпост".

До речі ЗСУ збили безпілотник "Ланцет", який хотів атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині

У Повітряному командуванню "Південь" наголосили, що спокою загарбникам в українському небі не буде.

Знищуємо, б'ємо на друзки, очищаємо рідне небо,

– наголосили військові.

Нагадаємо, що над Одеською областю 22 липня наші захисники теж збили російський безпілотник. Дрон фіксував узбережжя та портову інфраструктуру, коли наші сили протиповітряної оборони його "мінуснули".

Ліквідована авіація окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення росії ЗСУ ліквідували 40070 окупантів. Крім того, знешкодили тисячі одиниць російської техніки, зокрема, й чимало авіації:

засоби ППО – 117 (+0) одиниць;

літаків – 222 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 190 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 726 (+4).

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