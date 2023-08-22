На Миколаївщині затримали жінку за обман сімей військовополонених: обіцяла знайти воїнів

На Миколаївщині СБУ затримало жінку, яка нібито допомагала знаходити військовополонених. З відповідну "допомогу" жінка брала з родичів кошти.

Загально зафіксовано 50 випадків обману. Раніше жінці вже повідомляли підозру у шахрайстві.

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"Детектив" з Первомайська

На Миколаївщині жителька Первомайська у Facebook розміщувала позитивні відгуки про власну роботу "детективом" – нібито жінка успішно знаходила військовослужбовців, які потрапили у полон або пропали безвісти. До відгуків вона додавала посилання на тематичні групи у месенджері Вайбер із назвами "Пошук зниклих 2022", "Повертайся живим", в яких була адміністратором.

За суму до 7 тисяч гривень жінка обіцяла родичам військовослужбовців знайти інформацію про бійців. Зокрема, вона нібито могла знайти місцезнаходження полоненого. Після отримання коштів жінка просто зникала. Загально зафіксовано 50 фактів протиправних дії – сума збитків досягає 200 тисяч гривень.

Переписка з постраждалою / СБУ

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони з обліковими записами, сім-картки, банківські картки, що підтверджують факти її злочинної діяльності.

Після отримання коштів жінка ігнорувала родичів / СБУ

Раніше жителька Миколаївщини вже була помічена у шахрайстві. Особу підозрюваної не розголошують поки триває слідство – наразі її тримають під вартою.

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