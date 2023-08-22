На Миколаївщині затримали жінку за обман сімей військовополонених: обіцяла знайти воїнів
Джерело:Офіс Генерального прокурора
На Миколаївщині СБУ затримало жінку, яка нібито допомагала знаходити військовополонених. З відповідну "допомогу" жінка брала з родичів кошти.
Загально зафіксовано 50 випадків обману. Раніше жінці вже повідомляли підозру у шахрайстві.
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"Детектив" з Первомайська
На Миколаївщині жителька Первомайська у Facebook розміщувала позитивні відгуки про власну роботу "детективом" – нібито жінка успішно знаходила військовослужбовців, які потрапили у полон або пропали безвісти. До відгуків вона додавала посилання на тематичні групи у месенджері Вайбер із назвами "Пошук зниклих 2022", "Повертайся живим", в яких була адміністратором.
За суму до 7 тисяч гривень жінка обіцяла родичам військовослужбовців знайти інформацію про бійців. Зокрема, вона нібито могла знайти місцезнаходження полоненого. Після отримання коштів жінка просто зникала. Загально зафіксовано 50 фактів протиправних дії – сума збитків досягає 200 тисяч гривень.
Переписка з постраждалою / СБУ
Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони з обліковими записами, сім-картки, банківські картки, що підтверджують факти її злочинної діяльності.
Після отримання коштів жінка ігнорувала родичів / СБУ
Раніше жителька Миколаївщини вже була помічена у шахрайстві. Особу підозрюваної не розголошують поки триває слідство – наразі її тримають під вартою.
Українські полонені у Росії
- З березня 2022 року, вдалося звільнити 2 598 осіб, серед яких 141 – цивільний громадянин. Звільнення цивільних ускладнюється тим, що дозволено міняти тільки військовослужбовців на військовослужбовців, оскільки це прописано в Женевських конвенціях та міжнародному праві.
- Кількість росіян у полоні збільшилася, тому родичі українських полонених можуть чекати на добрі новини. Повертати українців буде легше й обміни будуть активніші.
- Останній обмін полоненими відбувся 7 серпня – тоді 22 захисники повернулися додому. Серед звільнених були поранені.