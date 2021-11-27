У багатоповерхівці на Миколаївщині трапився вибух газу
27 листопада 2021 , 10:30Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У місті Нова Одеса Миколаївської області зранку 27 листопада прогримів вибух. Він трапився у кутовій частині 5-поверхового житлового будинку.
Відомо, що будівля – житлова. Вибух зруйнував 4 та 5 поверхи.
Наразі на місці події працюють 20 рятувальників та 5 одиниць техніки. Інформацію про жертв та постраждалих ще уточнюють.
У Новій Одесі вибухнула багатоповерхівка / Фото ДСНС
На місці події працюють 20 рятувальників / Фото ДСНС
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