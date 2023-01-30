Десантники відбили ворожі штурми біля Мар'їнки: у ворога величезні втрати – ефектне відео
Джерело:Генштаб ЗСУ
Окупанти досі намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької області. Однак, завдяки героїчному спротиву українських захисників, росіяни не можуть здійснити свій план.
Щодня російські солдати та їхня техніка стають статистикою Генштабу. Нещодавно, десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади відбили штурм противника на кількох позицій поблизу Мар'їнки.
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Подробиці бою
У Генштабі зазначають, що ворожа піхота силами до 100 осіб намагалася непомітно наблизитися до позицій українських десантників. Підступність ворога полягала в тому, що він атакував інші позиції, активно застосовуючи на тих ділянках підтримку своєї артилерії.
Однак цьому штурмовому загону не пощастило – на завдання вони відправились без вогневої "допомоги" своєї артилерії.
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Такі можливості майстерно використали українські бійці. Аеророзвідка миколаївських десантників виявила рух противника. Вогневе ураження з дронів призвело до того, що ворог зазнав втрат ще на підступах.
Де розташована Мар'їнка: дивіться карту
А вогонь зі стрілецького озброєння та гранатометів довершив справу. Після значних втрат, противник відмовився від своїх планів і, під прикриттям димової завіси, окупанти втекли, кинувши на полі бою своїх загиблих.
Успіхи ЗСУ на фронті: головне
- Станом на ранок 30 січня відомо, що росіяни тільки за минулу добу втратили 490 солдатів. З початку повномасштабного вторгнення у ворога стало менше на 126 650 одиниць особового складу.
- Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 4 удари по районах зосередження ворога. Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження, 2 склади боєприпасів окупантів.
- Українські воїни "задвохсотили" командира десантників російської армії Алєксандра Макарова.
- За минулий тиждень 23 – 29 січня наші військові знищили орієнтовно 5400 одиниць особового складу противника та 437 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, 52 танки, 98 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 8 реактивних систем залпового вогню, 1 установку ППО, 105 одиниць автотехніки, 6 одиниць спецтехніки, 1 корабель.