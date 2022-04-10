На Миколаївському і Херсонському напрямку ворог намагається підтягнути резерви, – ОК "Південь"

Українські військові продовжують нещадно бити російські окупантів на Півдні. Там ворог намагається підтягнути резерви нових сил.

Відповідну інформацію надали в Оперативному командуванні "Південь" ввечері суботи, 9 квітня.

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На Миколаївському та Херсонському напрямку противник відчайдушно обороняється і намагається підтягнути резерви нових сил для жорстких боїв,

– зазначили наші воїни.

Водночас з метою нагнітання панічних настроїв серед цивільних і максимального руйнування транспортних комунікацій, загарбники здійснили 7 ракетних ударів по Миколаївській області, ніхто не постраждав.

Знищено близько 40 орків

Українські воїни під чисельними обстрілами російських окупантів утримують визволені території.

Всього за добу на південному рубежі нашої оборони ворог втратив 37 орків та 4 одиниці техніки.