На Миколаївському напрямку окупанти розгорнули батареї реактивної та ствольної артилерії

На Півдні України російські війська нарощують кількість батарей реактивної та ствольної артилерії. Мета загарбників – вогневе ураження позицій українських оборонців на Миколаївському напрямку.

У Генштабі наголосили, що мовиться про розгортання до 10 батарей на вогневих позиціях. Раніше українські військові казали, що на Херсонщині та Миколаївщині ворог перейшов до оборони.

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Противник зосередився на утриманні зайнятих рубежів

Загалом на Південнобузькому напрямку ворожі війська сконцентрувались на утримання зайнятих рубежів. Також противник проводить розвідку та інженерне обладнання. При цьому він не припиняє обстрілювати українські позиції.

На Криворізькому напрямі росіяни проводять демонстраційні дії

На Криворізькому напрямку росіяни навмисне проводять демонстраційні дії, аби скувати українські війська. Також вороги поповнюють запаси та облаштовують позиції.

Кораблі Росії в Чорному морі ізолюють район

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни хочуть провести наступ на Пологи – Оріхів.

Тим часом кораблі чорноморського флоту ізолюють район бойових дій в Чорному та Азовському морях. Судна ведуть розвідку та надають вогневу підтримку на приморському напрямку.

Актуально В окуповані райони Донбасу загарбники переміщують з Росії озброєння та військову техніку

Успіхи ЗСУ на Півдні за попередню добу

Зазначимо, що лише за попередню добу українські військові вразили понад 110 ворожих позицій на Півдні. Успішно попрацювала авіація та артилерія. Завдяки професійним діям наших захисників вдалось ліквідувати 26 одиниць техніки та близько 130 окупантів.

Поменшало в росіян і боєприпасів. Українським військовим вдалось знищити два склади на Херсонщині: поблизу П'ятихаток та Степанівки.

Яка ситуація на Миколаївщині: останні новини

СБУ вдалось викрити на Миколаївщині ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Її курував російський генерал.

Сформували ДРГ з місцевих жителів регіону.

За трохи більше ніж 80 днів війни Росія вбила у Миколаєві понад 100 мирних жителів, ще майже пів тисячі були поранені. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Мовиться саме про тих миколаївців, які не мають жодного стосунку до військової справи.

При цьому міський голова зауважив, що з території Херсонщини до обласного центру снаряди летять лише 3 хвилини.

Дивіться у відео: росіяни переходять в оборону на Півдні