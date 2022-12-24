Миколаївську область можуть найближчим часом повністю деокупувати

Українські захисники поступово звільняють наші землі від окупантів. Невдовзі їм може вдатися деокупувати всю Миколаївську область.

Про це в ефірі телеканалу "FreeДом" заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє 24 канал.

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ЗСУ можуть повністю звільнити Миколаївщину

Гуменюк зауважила, що на Кінбурнській косі ситуація залишається складною, адже росіяни можуть перекидати туди сили по сухопутній ділянці. Водночас окупанти не припиняють обстріли прилеглих населених пунктів, що розташовані на території Очаківської та Куцурубської громад.

Але ми продовжуємо свою роботу і я впевнена, що дуже скоро зможемо звітувати та озвучити те, що Миколаївська область повністю деокупована,

– підкреслила Гуменюк.

Нещодавно у Генштабі ЗСУ розповіли, що росіяни атакують позиції українських військових у районі Кінбурнської коси з ракетних систем залпового вогню, а також б'ють "Шахідами" та артилерією. За декілька кілометрів звідти оборону тримають військовослужбовці Державної прикордонної служби України.

"Позиції на узбережжі дозволяють отримувати інформацію про дії російських підрозділів, втім, через близькість до коси, прикордонники й самі перебувають під постійним вогнем окупантів", – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Наші прикордонники розповіли, що на косі перебувають підрозділи Росії, а саме донські "казаки". Окрім особового складу, окупанти мають там броньовану техніку, "Тигри", "Урали" тощо.

Коротко про Кінбурнську косу