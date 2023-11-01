Інформаційна діяльність на користь Росії: Азарову повідомили про нову підозру

Одіозному Миколі Азарову повідомили про нову підозру. Цього разу – в інформаційній діяльності на користь Росії. За даними слідства, Азаров переховується на території Росії з 2014 року.

Окрім того, він активно співпрацює з країною-терористкою через пропагандистські ЗМІ та інтернет. Зокрема, Азаров на постійній основі бере участь в ефірах російських інформаційних каналів. Їхні записи згодом потрапляють в інтернет.

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Азаров активно просуває російські наративи та цинічно займається діяльністю, спрямованою на дискредитацію України як держави. Зокрема, він:

виправдовує збройну агресію Росії проти України;

виправдовує окупацію частини території України;

висловлює публічні закиди до повалення конституційного ладу в Україні насильницьким шляхом;

Так, ексчиновник закликає до денацифікації та насильницької зміни української влади, поширює наратив, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення, "попередивши цю трагедію", та називає події в Бучі "фейком",

– мовиться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування. В Офісі Генпрокурора наголосили, що факти протиправної діяльності Азарова підтверджуються, окрім іншого, висновком судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.

