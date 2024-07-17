"Слузі народу" Задорожньому призначили понад 3 мільйони гривень застави

Вищий антикорупційний суд 17 липня обрав запобіжний захід депутату Миколі Задорожньому. Йому призначили заставу у розмірі 3 мільйонів 28 тисяч гривень.

У середу, 15 липня, стало відомо, що депутата від "Слуги народу" Миколу Задорожнього підозрюють у хабарництві. За даними правоохоронців, він вимагав хабаря в розмірі 3,4 мільйона гривень за неперешкоджання проведенню ремонтних робіт на Сумщині.

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Задорожньому обрали запобіжний захід

Тепер Микола Задорожній має не пізніше як за 5 днів внести кошти на відповідний рахунок та надати документ що це підтверджує слідчому прокурору.

Також на Задорожнього поклали обов'язки:

прибувати до слідчих, прокурорів, слідчого судді та суду за першою вимогою;

не відлучатися без дозволу за межі Києва;

утриматися від спілкування зі свідками;

носити електронний браслет.

Вимоги прокурорів задовольнили частково, оскільки вони просили заставу у розмірі 5 мільйонів гривень з носінням електронного браслета.

Раніше також стало відомо, що партія "Слуга народу" на засіданні виключила Миколу Задорожнього зі свого складу. Там також зазначили, що фракція засуджує будь-які прояви корупції та вважає, що кожен, "хто вдається до таких дій, має нести відповідальність, незалежно від статусів і посад".