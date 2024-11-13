Тищенка, якого залишили під цілодобовим домашнім арештом, помітили на вулицях Києва

Київський апеляційний суд не задовольнив клопотання адвокатів Миколи Тищенка і залишив нардепа під цілодобовим домашнім арештом. Однак у середу, 13 листопада, обвинуваченого помітили на вулицях Києва.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Тищенка підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі

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Тищенко і домашній арешт

Так, Миколу Тищенка помітили на вулицях Києва, після того, як суд залишив його під цілодобовим домашнім арештом.

Микола Тищенко у Києві / фото місцевих пабліків

Сам нардеп вже відреагував на публікації у мережі зауваживши, що його шлях від дому до суду "стає найголовнішою сенсацією в країні". У відеозверненні він вказав нього "хороший настрій"

Йду до суду, йду виборювати правду. Бо правда сама себе не захистить,

– заявив Тищенко.

Зауважимо, захист Тищенка подав апеляцію на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2024 року, який задовольнив клопотання генпрокурора та продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 16 листопада 2024 року.