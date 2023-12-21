У Польщі мікроавтобус з українськими номерами потрапив у ДТП: загинув чоловік, ще 8 – травмовані

Мікроавтобус на українській реєстрації потрапив у ДТП у Польщі, в Люблінському воєводстві. Унаслідок аварії загинув молодий чоловік, ще восьмеро травмувались.

Про це повідомила речниця поліції міста Томашув-Любельський Малгожата Павловська. Вона також розповіла про обставини ДТП.

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"Мікроавтобусом їхали дев'ять осіб, усі громадяни України. Одна особа загинула, усіх інших перевезено до лікарні", – повідомила Павловська.

Зазначають, що аварія сталася o 06:27 (за київським часом) в населеному пункті Белжець на автодорозі № 17.

Причиною ДТП стало те, що мікроавтобус, який їхав у напрямку кордону, вчасно не загальмував і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі у черзі до польсько-українського кордону у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська".

Визначено обїзні шляхи

Речниця також розповіла, що через те, що дорога у місці аварії наразі заблокована, поліція визначила об'їзні шляхи для легковиків через села Шаленик і Затилля-Осада.

Водночас для вантажівок, які їдуть до пункту пропуску "Гребенне – Рава-Руська", об'їзд – з боку Підкарпатського воєводства через населений пункт Сєдліска.

Польські рятувальники своєю чергою поінформували, що ДТП сталася вранці 21 грудня о 05:29 за місцевим часом на автодорозі № 17 та опублікували фото з місця аварії.



Мікроавтобус з українською реєстрацію потрапив у ДТП в Польщі / Фото Ochotnicza Straż Pożarna Bełżec I

Наразі відомо про одного загиблого унаслідок аварії / Фото Ochotnicza Straż Pożarna Bełżec I

МЗС сконтактувало з польськими правоохоронцями

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у коментарі 24 Каналу, що генеральне консульство України в Любліні надає допомогу громадянам, які потрапили у дорожньо-транспортну пригоду на польсько-українському кордоні.

"За наявною інформацією, мікроавтобус із 9 пасажирами-громадянами України зіштовхнувся з вантажівкою, яка стояла у черзі на проходження прикордонного контролю", – розповів Ніколенко.

Речник МЗС підтвердив, що один українець загинув, а решта вісім зазнали травм різного ступеня тяжкості. Їх доправили до лікарні для надання меддопомоги.

"Українські консули взаємодіють з польськими правоохоронцями задля з'ясування всіх обставин аварії та вживаються заходи для репатріації тіла загиблого. Вирішується також питання доправлення пасажирів до України іншим транспортом", – додав представник відомства.

Ситуація на кордоні з Польщею

До слова, нещодавно на заблокованому пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні Польщі з Україною польський водій збив на пішохідному переході трьох українських водіїв.

Блокаду ПП "Ягодин – Дорогуськ", "Краковець – Корчова" та "Рава-Руська – Гребенне" польські перевізники розпочали 6 листопада. Збитки України внаслідок блокади пропускних пунктів на польському кордоні складають вже 1 мільярд євро. Польська сторона теж зазнає збитків, подекуди більших, ніж українська.