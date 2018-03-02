Мікроавтобус з дітьми зіткнувся з рейсовим автобусом у Києві: багато потерпілих

Уранці 2 березня у Києві на Житомирський трасі поблизу повороту на село Чайки сталася страшна аварія за участю дітей.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

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"ДТП із потерпілими сталася в Києві на Житомирській трасі – поворот на Чайки. Спринтер з дітьми на розвороті врізався в рейсовий автобус", – йдеться у дописі.

Додамо, що на місці працювало кілька машин "швидкої допомоги".

Інформація про стан потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, нещодавно у Львові водій насмерть збив дитину на санчатах і втік з місця аварії. Згодом з’ясувалося, що дитина виїхала на проїжджу частину.