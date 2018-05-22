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Міла Куніс зачарувала новою зачіскою на червоній доріжці: фото

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Міла Куніс змінила імідж на Billboard Music Awards 2018
Міла Куніс змінила імідж на Billboard Music Awards 2018 / www.gettyimages.in

В мережі активно обговорюють нову зачіску голлівудської актриси українського походження Міли Куніс. Зірка в новому іміджі з’явилася на червоній доріжці Billboard Music Awards 2018.

Стилісти Куніс – Chad Wood, зробили актрисі стильний чубчик та дещо підкрутили волосся. Невеличкі зміни у зовнішності зірки одразу помітили гості музичної премії. Деякі користувачі соцмереж навіть запідозрили, що актриса одягнула парик, але, скоріше за все, це лише вигадки.

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Міла Куніс змінила імідж на Billboard Music Awards 2018

Актриса Міла також приміряла стильну чорну спідницю з металевими вставками і чорну водолазку. Світський вихід Куніс завершила чорними туфлями та вираженими "smoky eyes" у макіяжі. Варто додати, що кіноактриса виглядала просто чудово, лише у парі їй не вистачало харизматичного чоловіка Ештона Катчера.

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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